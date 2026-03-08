"Misschien is dat nu normaal": Hans Cornelis verrast met analyse na gelijkspel op Dender

Sporting Charleroi speelde 2-2 gelijk op bezoek bij Dender. Een gemiste kans voor de ploeg van Hans Cornelis.

Charleroi verspeelt punten in Dender

Sporting Charleroi kwam niet verder dan een gelijkspel tegen hekkensluiter Dender. Nochtans kwamen de troepen van trainer Hans Cornelis al snel op voorsprong.

“Daarna brengen we gewoon te weinig energie en verlies je ook alle duels”, vertelt de trainer van de Carolo’s bij Sporza. “Dan slik je twee veel te makkelijke doelpunten en ga je met een achterstand de rust in.”

Rug rechten

Charleroi vocht terug, maar miste wel nog een strafschop. “Dus uiteindelijk zit je toch met een zuur gevoel”, gaat Cornelis verder met zijn analyse van de wedstrijd.

En dan trekt Cornelis een opvallend besluit. “Ik miste vandaag wat energie en vertrouwen in mijn ploeg, maar na 4 nederlagen op een rij is dat misschien wel normaal.”

Volgende week is OH Leuven de tegenstander. De gelegenheid bij uitstek voor Charleroi om opnieuw de rug te rechten, zo geeft Cornelis nog mee.