Union hoopt dat sterkhouder wat beschermd wordt: "Verdedigers doen alles om hem te stoppen"

Het lijkt erop dat Mohamed Amoura net op tijd de juiste vorm weer te pakken heeft. De eerste vier matchen gaf de steraanvaller van de Brusselaars immers weinig thuis. Alexander Blessin begrijpt dat ook.

Amoura moest enkele matchen met een gezichtsmasker spelen nadat hij bij de nationale ploeg van Algerije een botje in het gezicht brak. “Vraag het aan iedereen die dat al eens heeft moeten doen - zeker aan mij - en iedereen zal je vertellen dat het iets speciaals is”, aldus Blessin. “Je perifeer zicht is niet zoals het zou moeten.”

Daarnaast weten verdedigers blijkbaar de plaatsen op zijn lichaam waar hij kwetsbaar is. Zo trok Jelle Bataille in de match tegen Antwerp eens aan zijn arm en kromp hij ineen van de pijn.

“Verdedigers doen er alles aan om hem af te houden”, zegt Blessin in Het Nieuwsblad. “Dat zie je aan wat met zijn schouder gebeurd is, maar hij heeft ook al een paar harde tikken tegen zijn enkel gehad."

"Amoura was bankzitter bij Lugano. Dat is niet hetzelfde als steeds weer in de basis starten. Meer matchen betekent meer duels en meer zo'n fases.”

Ook mentaal is het een hele verandering ten opzichte van vorig seizoen. “Er komt heel veel tegelijk op hem af en dat is allemaal nieuw”, aldus Blessin. “Hij heeft het nooit meegemaakt dat hij zo in de belangstelling staat. Ik herinner me nog een persconferentie met Rasmussen, waar meer over Amoura gesproken werd dan over Rasmussen.”