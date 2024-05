Antwerp-speler is "het helemaal niet eens" met perceptie: "Dreyer? Misschien"

Er wordt morgen gekeken naar Michel-Ange Balikwisha om iets te forceren tegen Union in de bekerfinale. In principe moet hij de meest creatieve speler van het elftal van Antwerp zijn, maar bij velen leeft het gevoel dat zijn statistieken beter moeten worden.

De 22-jarige flankaanvaller heeft dit seizoen 9 goals en 8 assists verzameld in 40 matchen. Te weinig? "Daar ben ik het helemaal niet mee eens", zegt hij in HLN. Ik vind dat ik het goed doe. Ik denk dat ik na Vincent Janssen één van de meest bepalende spelers ben voor Antwerp.

"Je mag niet vergeten dat ik een tijd geblesseerd geweest ben. Dat heeft een rem gezet op mijn ontwikkeling. Ik zat op dat moment in de flow. Mocht dat niet gebeurd zijn, waren mijn statistieken nog beter geweest. De goal die ik afgelopen zondag tegen Club maakte, heeft me hopelijk opnieuw gelanceerd."

Bij Standard scoorde hij eens 9 goals in de competitie, maar dat was anders volgens hem. "Toen had ik een andere rol op het veld en vooral: ik had minder defensieve taken."

Van Bommel vraagt hem heel de flank te bestrijken. "Kijk je naar de Jupiler Pro League denk ik dat ik één van de enige flankspelers ben die negentig minuten én kan aanvallen én kan verdedigen aan hoge intensiteit én beslissend kan zijn."

"Ken je een aanvaller met dezelfde statistieken als ik die ook altijd mee verdedigt? Skov Olsen? Verdedigt niet altijd mee. Dreyer? Misschien. Mensen mogen zeggen dat Balikwisha niet in vorm is, geen probleem. Het stoort me niet zozeer. Maar er moet niet enkel en alleen naar de statistieken gekeken worden - ook al zijn die wel belangrijk."