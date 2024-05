Vincent Janssen laat hint vallen over zijn toekomst bij Antwerp: "Als de juiste club van daar komt..."

Vincent Janssen heeft een fantastische tijd bij Antwerp gekend. Titel, beker en nu weer kans op bekerwinst... Het doet de mindere momenten van dit seizoen vergeten. De Nederlander heeft zich gewoon geamuseerd en het voetbalplezier teruggevonden bij The Great Old.

Maar bij Antwerp komt er een einde aan die cyclus. Mark van Bommel vertrekt straks en Janssen gaf al aan dat zijn toekomst mogelijk afhangt van het vertrek van de succestrainer. Er zijn al geruchten over Feyenoord en Bayern München. Zou Janssen het zien zitten om mee te gaan?

“Ik heb eerder aangegeven dat ik nooit meer in Nederland zou spelen", zegt hij in een interview met GvA. "Neen, ik weet niet wat hij gaat doen. Ik heb een goede band met de trainer - de beste coach waar ik ooit mee gewerkt heb. Ik voel me super goed bij hem. Zijn vertrek zou ik jammer vinden”

Officieel is er nog niets gecommuniceerd, maar de kleedkamer is wel al een tijdje op de hoogte. Janssen denkt nog na over zijn toekomst. “Ik ben hartstikke gelukkig hier. Echt."

"Mijn vrouw is blij. Ik woon dicht bij mijn familie en ik werk met geweldige mensen samen. De vraag is hoe Antwerp erin staat. Dat zal de komende tijd wel blijken.”

Er zijn wel geruchten over de MLS en daar zou de 29-jarige spits niet weigerachtig tegenover staan. "Mijn vrouw is afkomstig uit Texas. Op termijn gaan we ons definitief in Amerika settelen. Ik heb de ambitie om daar ooit in mijn leven nog te voetballen, indien de juiste club op de proppen komt."