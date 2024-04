'Europese topclub komt Belgisch toptalent weghalen bij KRC Genk'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk ziet een jeugdinternational naar Italië vertrekken. Juventus komt de 16-jarige Wout Gielen wegplukken in ons land.

Juventus heeft een neus voor Belgische toptalenten. Na Samuel Mbangula en Joseph Nonge komt het nu Wout Gielen wegplukken uit België. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De deal zou helemaal rond zijn, maar moet nog officieel aangekondigd worden.

De centrale verdediging was nu aan de slag bij KRC Genk, vijf jaar geleden speelde hij nog bij STVV. Hij was als jeugdinternational al actief, maar tekent nu zijn eerste profcontract bij de Italiaanse grootmacht. De interland tegen Italië met de U16 leverde Gielen de nodige interesse van Juventus op en dat is nu beklonken met een knappe transfer.

KRC Genk wou Gielen langer aan boord houden, maar kon geen akkoord vinden met de speler. Zo vertrekt er opnieuw Belgisch talent richting het buitenland.

Het is ook niet de eerste keer dat de Limburgers talent zien vertrekken. Zo speelden ze Mika Godts kwijt aan Ajax Amsterdam. Daar doet hij het momenteel ontzettend goed.