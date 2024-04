Coosemans in doel zondag en 'Ciske' in een andere rol: dit is de oplossing van Riemer

De kans dat Anders Dreyer en Kasper Schmeichel zondag spelen tegen Cercle Brugge is bijzonder klein te noemen. Beide spelers zijn niet zwaar geblesseerd, maar er zal geen risico met hen genomen worden met het oog op de rest van de play-offs.

Als Schmeichel niet speelt, maakt Colin Coosemans zijn basisdebuut bij Anderlecht. Mads Kikkenborg wordt nog niet klaar geacht voor het grote werk omdat hij de overstap van een relatief kleine club naar Anderlecht nog niet helemaal verteerd heeft.

Een belangrijkere vraag is hoe Riemer het ontbreken van Dreyer zal oplossen. Voor hem is er geen rechtstreekse vervanger en dus wordt het puzzelen. Een mogelijke oplossing is om Luis Vazquez in de basis te zetten, maar hem houdt Riemer liever als breekijzer achter de hand.

Hetzelfde verhaal voor Nilson Angulo, die hij momenteel liever ziet invallen in het slot van de wedstrijd om met zijn vinnigheid en snelheid het verschil te maken. De kans is dus groot dat Mario Stroeykens op de rechterflank blijft staan, ondanks dat dat niet zijn favoriete positie is.

Amuzu op rechts

Wie dan op links? Wel, dat wordt zo goed als zeker Francis Amuzu. Amuzu wordt gezien als een pure linksbuiten, maar kan evengoed op rechts gebruikt worden. Daar speelde hij in het verleden ook al verschillende keren.

In ieder geval zou het de bedoeling zijn om zoveel mogelijk van flank te wisselen als de wedstrijd dat toelaat. Stroeykens zwerft immers ook graag.

Dreyer zou dit weekend gespaard worden om hem klaar te hebben voor de wedstrijden tegen Union, Genk en Club Brugge. Die zullen wellicht beslissend worden in de titelrace.

Voor Dreyer zou een rustpauze ook niet slecht uitkomen. Na Debast en Vertonghen is hij de speler met het meeste minuten in de kern. Als aanvaller is dat ook anders dan voor verdedigers. Al is hij ook meteen de efficiëntste natuurlijk.