Riemer was woedend tijdens rust: "Als er eentje dat begint te doen... Het is een domino-effect"

De reacties op sociale media logen er niet om: Brian Riemer werd als schuldige aangeduid voor die dramatische eerste helft van Anderlecht. Als dat zo is, mag hij gerust ook alle krediet opeisen voor die tweede helft. "Eén van de beste van het seizoen", beschreef Riemer het achteraf.

Anderlecht kwam op achterstand na een blunder van Kristian Arnstad, maar dat was niet waar Riemer mee in zijn maag zat. "Dat kan gebeuren in het voetbal, maar wat daarna gebeurde was veel erger", zuchtte hij. "We verstopten ons. Niemand wou de bal hebben. Dat is een probleem. Ze namen hun verantwoordelijkheid niet", wees hij met beschuldigende vinger naar zijn spelers.

Ook ervaren spelers als Rits verstopten zich

Dat was exact wat wij ook vaststelden: de verdediging kwam onder druk omdat de middenvelders de bal niet kwamen opvragen. "We verloren ons plan zo", ging Riemer verder. "Dan wordt het moeilijk tegen een sterk team. Ja, ik was kwaad - "pissed off' - tijdens de rust."

Want het waren niet enkel de jongere spelers die zich verschuilden. Ook ervaren spelers als Mats Rits waren niet echt van de partij. "Het is een domino-effect", knikte Riemer. "Als er eentje dat begint te doen, volgen er anderen. Ik heb benadrukt dat we in onze opbouw alle elf spelers nodig hebben."

Dubbele winst

Tijdens de rust moeten harde woorden gevallen zijn, want na de pauze stond er ineens wel een team op het veld dat druk kon zetten en dat de combinaties vond. "We gingen terug naar het oorspronkelijke plan. Onze kwaliteiten in het laatste derde van het veld kwamen beter in de verf te staan."

Ondanks alles loopt Anderlecht verder weg van Antwerp en Club en houdt de kloof met Union bespeelbaar. "Ja, het gaat nog altijd maar om 1,5 punt per match, maar ik heb tegen de spelers bij het verlaten van Neerpede wel gezegd dat het dubbel was voor ons omdat Antwerp en Club niet wonnen en Union wel won. Voor ons is het een dubbele winst vandaag."