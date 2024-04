Extreme make-over bij Club Brugge: "Dan vraag je je af hoe Deila zit te kijken"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde KRC Genk van het kastje naar de muur. Het was een totaal ander beeld van blauwzwart dat we kregen, in vergelijking met dat onder trainer Ronny Deila.

Club Brugge raast als een sneltrein door de Champions’ Play-offs. 13 op 15 en nog eens twee overwinningen in de Conference League er bovenop. Nicky Hayen heeft zijn debuut als trainer bij Club Brugge duidelijk niet gemist. “Hayen vindt altijd de zwakte bij de tegenstander en de ploeg voert zijn plan ook uit, want dat is natuurlijk de grootste vereiste om succesvol te zijn”, klinkt het bij Tom Boudeweel op Sporza. Zelfs de tegenstanders zijn onder de indruk. Door deze knappe reeks is Club Brugge ook weer volop titelkandidaat, iets wat niemand nog voor mogelijk had gehouden. “6 overwinningen op een rij. Meer heb je niet nodig als team om met veel vertrouwen de eindspurt in te zetten”, gaat Boudeweel verder. Extreme make-over Wat opvallend is, is dat hij heel spelers weer de beste versie van zichzelf laat zijn. “Als je ziet hoe Igor Thiago zijn eerste doelpunt sinds eind januari viert met zijn trainer, meteen na de goal en ook nog na de wedstrijd, dan voel en zie je dat hij de juiste klik heeft met zijn spelers.” Het moet bijzonder hard zijn voor de vorige trainer. “Hoe hij Onyedika heeft gereanimeerd tot opnieuw een speler die een hoger niveau, een andere competitie aan kan. Hoe Skoras loopt te voetballen. Dan vraag je je ook af hoe Ronny Deila, de vorige trainer, naar deze ploeg zit te kijken. Het is gewoon een extreme make-over.”