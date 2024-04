Karel Geraerts komt met opvallende uitspraken over zijn toekomst

Karel Geraerts is op dit moment trainer bij Schalke 04 in de tweede Bundesliga. Maar waar is onze landgenoot volgend jaar coach?

Karel Geraerts beleefde niet bepaald de gemakkelijkste periode bij Schalke 04, maar enkele goede resultaten de voorbije weken lijken er wel voor te zorgen dat de ploeg het behoud zal realiseren in de tweede Bundesliga. Over zijn toekomst wil de ex-trainer van Union SG niet veel kwijt. “Momenteel zijn er voor niemand garanties”, vertelde hij tijdens een persmoment, geciteerd door Het Laatste Nieuws, toen hij ernaar gevraagd werd. Terugkeer naar België Nochtans loopt zijn contract niet af op het einde van dit seizoen. Geraerts vreest wellicht voor zijn job, ook al dwingt hij het behoud af. Al zou dat ook perfect mogelijkheden bieden voor een terugkeer naar België, bijvoorbeeld bij Club Brugge. “Het klopt dat ik hierna nog een contract voor één seizoen heb. Maar het afgelopen jaar is er ook veel gebeurd. Eerst moeten wij ons nu verzekeren van het behoud en daarna moeten we allemaal een correcte analyse maken.” Geraerts is sinds oktober vorig jaar aan de slag in Gelsenkirchen, maar werd de voorbije weken heel uitdrukkelijk gelinkt als de mogelijke opvolger van Ronny Deila en Nicky Hayen in het Jan Breydelstadion.