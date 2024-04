Anderlecht vroeg uitstel omdat halve ploeg ziek in bed ligt, Standard weigerde pertinent

De halve ploeg van de vrouwen van Anderlecht ligt ziek in bed door een virus. Paars-wit vroeg de topper van vandaag tegen Standard Fémina uit te stellen, maar de Rouches weigerden dat resoluut.

Vandaag staat de langverwachte confrontatie tussen RSCA Women en Standard Fémina op het programma in de Lotto Super League, het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal.

Echter, deze wedstrijd dreigde in het water te vallen vanwege een onverwachte tegenslag. Een aanzienlijk aantal speelsters van Anderlecht is getroffen door ziekte, wat leidde tot een verzoek om uitstel van de wedstrijd.

Desondanks hield Standard vast aan het oorspronkelijke schema, vastbesloten om de wedstrijd te laten plaatsvinden zoals gepland. De voorbereidingen bij Anderlecht werden verstoord door een virusuitbraak in de kleedkamer van RSCA Women, waarbij negen spelers werden getroffen.

Ondanks het verzoek om uitstel van Anderlecht, bleef Standard vastberaden om de belangrijke wedstrijd te laten doorgaan. Zo geschiedde, zij het met een verzwakt Anderlecht.

Op dit moment delen RSCA Women en OH Leuven de leiding in het klassement, beide met 34 punten. Standard Fémina volgt op de derde plaats met 32 punten. De uitkomst van deze topper zal een cruciale rol spelen in de strijd om de eerste plek in de competitie.