Hoe groot is de kans dat Anderlecht, Gent, Standard en Union in hun opzet slagen?
Vier topclubs - Anderlecht, Union, Gent en Standard - willen de hervorming van de competitie uitstellen. Ze sturen een duidelijke boodschap: het huidige plan om de Jupiler Pro League uit te breiden naar 18 teams en de playoffs af te schaffen, brengt te veel onzekerheid met zich mee.

De clubs benadrukken dat het niet om tegenstand gaat, maar om voorzichtigheid. Ze vragen om de oude formule met zestien teams, Champions playoffs en Relegation playoffs voorlopig te behouden, zodat er stabiliteit is voor sportief en financieel beheer.

Aanleiding voor het protest is ook juridisch van aard. De Mededingingsautoriteit heeft een voorlopig oordeel geveld dat sommige onderdelen van de hervorming, zoals de U23-quotas, mogelijk in strijd zijn met de regels. Dit versterkt de positie van de vier clubs.

Daarnaast speelt de onzekerheid rond mediacontracten en nieuwe fiscale maatregelen een rol. De clubs vrezen dat de hervorming nu ingevoerd, de aantrekkelijkheid en inkomsten van de competitie onder druk zet. Uitstel zou hen ademruimte geven om alles beter voor te bereiden.

Club Brugge en Genk gaan mogelijk/waarschijnlijk niet akkoord

Concreet willen de vier clubs dat de Pro League vraagt om de oude regels tijdelijk te herstellen of minstens de invoering met één seizoen uit te stellen. Ze pleiten voor een gezamenlijke evaluatie van alle onderdelen van de hervorming.

Lees ook... Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"Wat de kans op succes betreft: het debat zal plaatsvinden op de Algemene Vergadering van 17 december. Verschillende andere clubs delen de bezorgdheid, maar Brugge en waarschijnlijk Genk zullen de hervorming steunen. Het is dus onzeker of de vier clubs een meerderheid kunnen vormen, al is de kans niet volledig uitgesloten.

Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"

11:40
Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie

20:40
Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

12:41
Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

07:20
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals

11:10
Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

23:59
🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

09:00
Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

08:40
Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

08:00
Hoewel de signalen nog gemengd zijn: deze dingen moeten de supporters van Club Brugge blij maken Opinie

10:15
Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

11:00
Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

06:15
Thomas Meunier wil tot zijn 40ste voetballen... maar niet als rechtsback: "Kers op de taart"

12:20
Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

06:00
Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

23:09
Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

09:30
De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"

12:00
Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

21:20
KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

21:40
Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

20:52
Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

06:30
Factcheck: is dit echt de jongste ploeg van de JPL zoals hun coach beweert?

10:45
Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

19:00
Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

08:20
Vanavond loting voor het WK: in deze groep willen Rode Duivels zeker NIET terecht komen

10:00
Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

00:12
Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

09:15
KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

07:40
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen" Interview

17:00
'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

23:00
Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

07:00
Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag Reactie

15:15
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

15:00
Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

22:00

