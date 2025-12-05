Hoe groot is de kans dat Anderlecht, Gent, Standard en Union in hun opzet slagen?

Vier topclubs - Anderlecht, Union, Gent en Standard - willen de hervorming van de competitie uitstellen. Ze sturen een duidelijke boodschap: het huidige plan om de Jupiler Pro League uit te breiden naar 18 teams en de playoffs af te schaffen, brengt te veel onzekerheid met zich mee.

De clubs benadrukken dat het niet om tegenstand gaat, maar om voorzichtigheid. Ze vragen om de oude formule met zestien teams, Champions playoffs en Relegation playoffs voorlopig te behouden, zodat er stabiliteit is voor sportief en financieel beheer.

Aanleiding voor het protest is ook juridisch van aard. De Mededingingsautoriteit heeft een voorlopig oordeel geveld dat sommige onderdelen van de hervorming, zoals de U23-quotas, mogelijk in strijd zijn met de regels. Dit versterkt de positie van de vier clubs.

Daarnaast speelt de onzekerheid rond mediacontracten en nieuwe fiscale maatregelen een rol. De clubs vrezen dat de hervorming nu ingevoerd, de aantrekkelijkheid en inkomsten van de competitie onder druk zet. Uitstel zou hen ademruimte geven om alles beter voor te bereiden.

Club Brugge en Genk gaan mogelijk/waarschijnlijk niet akkoord

Concreet willen de vier clubs dat de Pro League vraagt om de oude regels tijdelijk te herstellen of minstens de invoering met één seizoen uit te stellen. Ze pleiten voor een gezamenlijke evaluatie van alle onderdelen van de hervorming.

Lees ook... Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"›Wat de kans op succes betreft: het debat zal plaatsvinden op de Algemene Vergadering van 17 december. Verschillende andere clubs delen de bezorgdheid, maar Brugge en waarschijnlijk Genk zullen de hervorming steunen. Het is dus onzeker of de vier clubs een meerderheid kunnen vormen, al is de kans niet volledig uitgesloten.