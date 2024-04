Er zit straks een Belg (ex-Genk) op de bank bij... Liverpool

Het Algemeen Dagblad meldde vrijdagavond dat Feyenoord en Liverpool een informele overeenkomst hebben bereikt over de transfer van trainer Arne Slot. Er wordt verwacht dat Ruben Peeters, een fysieke coach en voormalig medewerker van Genk, ook naar Anfield zal verhuizen.

Slot wordt hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Jurgen Klopp bij de Engelse club. De twee clubs hebben de afgelopen dagen constructieve gesprekken gevoerd over de trainer.

Slot is sinds de zomer van 2021 hoofdtrainer van Feyenoord, nadat hij overkwam van AZ. Onder zijn leiding bereikte Feyenoord in zijn eerste seizoen de finale van de Conference League en werden ze vorig seizoen landskampioen.

Deze maand voegden ze de KNVB-beker toe aan hun prijzenkast. Op dit moment staat Feyenoord op de tweede plaats in de Eredivisie.

Slot hoopt ook enkele leden van zijn huidige staf bij Feyenoord mee te nemen naar Liverpool. Naast assistent Sipke Hulshoff wil hij ook graag zijn Belgische fysieke coach Ruben Peeters de kans geven om mee te gaan. Peeters is sinds 2021 werkzaam bij Feyenoord, waar hij officieel hoofd prestatietraining is.

Voorheen werkte onze landgenoot, die een master in lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de KU Leuven heeft behaald, met specialisatie in voetbaltraining en -coaching, bij Racing Genk. Eerst in de jeugdopleiding en later als fysieke trainer van het eerste elftal.

Op dit moment heeft Liverpool ook een Belgische osteopaat, Frigyes Vanden Auweele, in dienst.