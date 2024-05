Brentford legt uit waarom het Thiago voor 37 miljoen euro haalde bij Club Brugge

Brentford kon afgelopen winter de transfer van Igor Thiago afronden. De spits van Club Brugge zal in de zomer voor 37 miljoen euro (inclusief bonussen) naar de Premier League trekken.

Maar meteen nadat zijn transfer werd bekendgemaakt, kwam de spits in een serieuze dip terecht. Hij kwam niet meer tot scoren en zelfs schoten op doel werden zeer moeilijk.

Uiteindelijk lijkt Thiago wel weer op dreef te komen tijdens de play-offs. Hij scoort weer en is terug aan het keren naar zijn goede vorm. Woensdag kan hij bij Club van goudwaarde zijn tijdens het belangrijke duel met Fiorentina in de Conference League.

Bij Brentford hebben ze in ieder geval geen spijt van de transfer. "We hebben Thiago gehaald omwille van verschillende facetten", begon Director of Football van Brenford, Phil Giles bij Het Laatste Nieuws.

"Zijn fysieke kracht is ongelooflijk. Zijn pressing: evenzeer. Zijn werkkracht is enorm. Daar komt zijn attitude van pas. Het is een aardige jongen die wel op tafel durft kloppen wanneer het nodig is."

"Igor zal zich altijd en overal inzetten. Ik denk dat dat ook de reden is waarom Club Brugge hem voor het einde van het seizoen heeft verkocht. Ze hadden er vertrouwen in dat hij mentaal niet zou afhaken, net omdat hij zo niet in mekaar zit. Het is een belangrijke kwaliteit van Thiago, en ook één van de redenen waarom we hebben doorgeduwd om hem te halen", besluit hij.