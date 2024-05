Amerikaan duwt KV Oostende (voorlopig?) naar faillissement ondanks dat er serieuze overnemers zijn

KV Oostende leefde de voorbije weken op hoop. Er is een serieuze overnemer gevonden. Die wil echter 100 procent van de aandelen en één man houdt de deal tegen: Paul Conway. Dat is de huidige meerderheidsaandeelhouder en die wil nog veel geld voor zijn waardeloze aandelen.

Het verhaal van Conway is intussen wel bekend. De Amerikaanse investeerder heeft een wanbeleid bij de kustploeg gevoerd en daardoor zitten ze nu in heel woelig water. Als er geen overname komt, krijgt KVO ook geen licentie.

Maar Conway blijft dwars liggen. Zijn Amerikaanse mede-investeerders schonken hem al hun aandelen, waardoor Conway zijn oorspronkelijke 13 procent nu is uitgegroeid tot een stevig pakket.

Bewindsvoerder Werner Van Oosterwyck onderhandelt met de Britse groep Apex Capital Global, dat de club wil overnemen, maar wel onder de voorwaarde dat ze alle aandelen in handen krijgen.

De andere KVO-aandeelhouders zijn akkoord om hun aandelen voor een symbolische euro te verkopen, maar Conway weigert pertinent mee te werken, weet Het Nieuwsblad.

Aangezien hij nog veel schulden heeft gemaakt bij vrienden en kennissen wil hij nog een stevig bedrag voor zijn aandelen, die in principe niets meer waard zijn. Of hij wil wat aandelen bebouden. In beide gevallen lijkt het een deal breaker te zijn voor Apex... Of hoe hij de titel van 'meest gehate man' van Oostende heeft verworven.