Westerlo gaat vol voor Club Brugge-icoon als nieuwe trainer

Westerlo heeft Timmy Simons (47) bovenaan hun lijst staan in hun zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. De club zet zich volop in om een deal te sluiten met de voormalige Rode Duivel.

Westerlo zal wel de onderhandelingen met FCV Dender moeten aangaan, want Simons heeft nog een contract tot 2025 bij de club die hij net naar eerste klasse heeft geleid. Dender werd tweede in de Challenger Pro League.

Simons staat open voor een overgang naar Westerlo, dat ondanks een uitdagend seizoen vastberaden is om stabieler te presteren en de middelen heeft om dat te realiseren, weet Het Nieuwsblad. De komende dagen zal duidelijk worden of er op alle niveaus overeenstemming kan worden bereikt.

Simons begon zijn trainerscarrière in 2018 als assistent bij Club Brugge, waar hij ook in de jeugd werkte voordat hij naar Zulte Waregem ging. In 2022 behield hij daar het behoud, maar mocht niet blijven.

In februari 2023 tekende hij bij Dender, waar hij een opmerkelijke prestatie leverde door de club eerst in tweede klasse te houden en vervolgens te laten promoveren.

Daarnaast zal Vladan Kujovic (45) - ook al ex-Club Brugge - de nieuwe keeperscoach van Westerlo worden, afkomstig van Lommel en hij vervangt Paul Peeters, die stopt bij de A-kern.