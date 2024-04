Brian Riemer is fan van... een voormalige speler van Standard Luik: "Hij wilde me destijds, maar..."

Brian Riemer krijgt in deze Play-offs de kans om een speler te observeren die hij bijzonder waardeert: Hugo Siquet. De coach van Anderlecht was al fan van de voormalige Standard-speler toen hij assistent was bij Brentford.

Hugo Siquet (21 jaar) heeft afgelopen woensdag een lastige wedstrijd beleefd tegen zijn ploeggenoot bij de beloften, Killian Sardella, waarbij Cercle met 3-0 verloor. Maar dit zal zeker niet voldoende zijn om de mening van Brian Riemer over hem te veranderen.

De coach van Anderlecht is namelijk een grote fan van de flankspeler van Cercle. De twee werden gezien in een diep gesprek na het laatste fluitsignaal. In een interview met La Dernière Heure onthulde Hugo Siquet dat Riemer hem al een tijdje volgt.

"Toen ik bij Standard was, was Brian assistent-trainer bij Brentford en wilde hij me laten komen," beweert de verdediger van Cercle Brugge. "Hij bleef me volgen toen ik in 2022 naar Freiburg ging." In januari 2023 onthulde Hugo Siquet inderdaad in de gangen van Jan Breydel: Anderlecht had aangeklopt tijdens de transferperiode.

Gaat Riemer volhouden?

Is de situatie een jaar en enkele maanden later veranderd? Siquet zal na zijn uitleenbeurt terugkeren naar Freiburg en heeft nog twee jaar contract in Duitsland. Het is twijfelachtig of Cercle Brugge zich zijn diensten kan veroorloven, vooral omdat de Rode Duivel (opgeroepen door Tedesco in september) zijn vorm heeft hervonden.

"Ik heb nog geen contact gehad met Freiburg, we zullen zien," relativeert Hugo Siquet, die bevestigt dat "het contact met Anderlecht nooit verbroken is," vergemakkelijkt door zijn terugkeer naar België. "Maar Brian weet dat vanwege mijn verleden bij Standard, het moeilijk is. Ik ga er niet verder op in."