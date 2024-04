Degryse ziet een enorm probleem bij Antwerp: "Hallo Balikwisha?"

Antwerp is zaterdagmiddag vertrokken naar Brussel om er de match tegen Union in alle rust voor te bereiden. De jongens van Mark van Bommel willen nog iets maken van hun play-offs, maar dan zullen ze wel iets moeten laten zien tegen de Brusselaars.

Antwerp dreigt anders met lege handen achter te blijven. Als ze zesde eindigen en straks de bekerfinale verliezen, is er volgend seizoen geen Europees voetbal te bewonderen op de Bosuil.

En de tegenstander in die finale is ook de tegenstander van morgen. Op de eigen 'heilige grond' verloor Antwerp kansloos. Binnen 12 dagen moeten ze opnieuw tegen hen en dus zal de wedstrijd van morgen wel een waardemeter worden.

Marc Degryse stelt zich echter vragen bij de kansen van The Great Old. "De wedstrijd begon, en ik vroeg mij luidop af: ‘Hoe gaat Antwerp hier in hemelsnaam scoren?’", zegt hij bij HLN.

"We hebben in deze play-offs nog niet de beste Vincent Janssen gezien, maar als je in vijf wedstrijden amper één doelpunt maakt — drie doelpunten in de laatste zéven wedstrijden —, dan heb je een collectiéf probleem. Dan is dit niet allemaal de schuld van de spits. Hallo Balikwisha? Hallo Ekkelenkamp? Hallo middenvelders?"

Aanvallend loopt het voorlopig voor geen meter. "Ik was blij dat Van Bommel tijdens de rust tegen Union ingreep en met George een extra aanvaller in het veld bracht. Niet dat het veel opleverde."