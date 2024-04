Zelfs VAR geeft het toe: "Altijd maar die slow motions, dat maakt het voetbal kapot"

De VAR heeft het niveau opgekrikt in deze play-offs. Er is nog geen enorme discussie geweest over welke fase dan ook. Dat is goed nieuws. In Tubeke vinden ze zelf trouwens ook dat het niet over muggenziften mag beginnen gaan.

De krant HLN mocht een dagje in het spoor van de VAR doorbrengen tijdens de midweekspeeldag. Tijdens Antwerp-Union keken ze toe hoe Jonathan Lardot en zijn team vanuit het commandocentrum de wedstrijd mee in goede banen hielp leiden.

Zo was er maar één fase waar discussie over was. Toen Castro-Montes geel kreeg voor een vermeende overtreding. De VAR vond dat het contact miniem was. Maar ze communiceren dat niet omdat het niet hun bevoegdheid was. "Enkel als Nico (Nicolas Laforge, nvdr.) daar rood zou geven, zouden we tussenkomen", aldus Lardot.

Lardot gaat daarop dieper in op hun taak. "Het is soms gemakkelijk spreken als je kan oordelen op basis van die herhalingen en slowmotions. De scheidsrechter op het veld moet beslissen in een fractie van een seconde."

"We mogen niet té kritisch zijn. Ik vind trouwens dat we het voetbal te veel in detail aan het bekijken zijn. Altijd maar die slow motions en herhalingen. Dat maakt het voetbal ook een beetje kapot, vind ik."

Iets wat door waarnemers en fans ook al dikwijls werd aangehaald. "We moeten bij de essentie blijven. Dan moeten we ook aanvaarden dat een scheidsrechter af en toe een vergissing kan maken."