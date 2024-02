Analist stipt grote probleem aan bij STVV: "Willen ze het gewoon niet?"

STVV ging zondag met 4-1 onderuit bij RSC Anderlecht. Nochtans waren de Kanaries tegen paarswit op voorsprong gekomen.

Thomas Chatelle heeft genoten van de eerste helft van STVV. Het was een promotie voor het voetbal dat de Kanaries al het hele seizoen lieten zien, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg over de match tegen Anderlecht.

Maar na de rust kreeg Chatelle een STVV te zien dat hem ook vertrouwd is. “Dat van een ploeg die de maturiteit en de koelbloedigheid mist om een voorsprong vast te houden”, klinkt het.

STVV nam te veel risico’s tegen Anderlecht

Het grote probleem is dat STVV het veel te verzorgd wil doen allemaal. “Ze blijven risico's nemen en die worden afgestraft door een ploeg als Anderlecht. Dat is iets wat we dit seizoen toch al vaak hebben teruggezien.”

Chatelle stelt zich dan ook de vraag waarom STVV die knop niet kan omdraaien en het iets zakelijker gaat aanpakken.

“Of willen ze het gewoon niet? Zelfs na de 4-1 bleven ze vrolijk verder voetballen en kansen creëren. Een wedstrijd doodmaken is ook een kwaliteit. Eentje die STVV op dit moment duidelijk nog niet beheerst.”