Hazard verwijst bij zijn doelpunt naar Vertonghen: "Hij heeft zoals altijd gelijk"

Thorgan Hazard scoorde het openingsdoelpunt van RSC Anderlecht. Uiteindelijk pakte paarswit nog een ruime overwinning tegen STVV.

RSC Anderlecht kwam in de eerste tien minuten in het Lotto Park op achterstand tegen STVV. Pas in de tweede helft kon het de situatie rechtzetten. Thorgan Hazard scoorde de aansluitingstreffer voor paarswit.

Het was een doelpunt, al gebeurde dat wel op een onortodoxe wijze. Na afloop van de wedstrijd kwam Hazard voor de camera’s met een schaafwonde op zijn neus. Een overblijfsel van zijn doelpunt tegen STVV.

Thorgan Hazard kopt niet graag

“Ik scoorde inderdaad met mijn neus”, verduidelijkt Hazard aan Het Nieuwsblad over zijn zogezegd kopbaldoelpunt. “Het gebeurt al niet al te veel dat ik in de zestienmeter opduik. Laat staan dat ik met mijn hoofd scoor.”

Hazard moet toegeven dat hij dat eigenlijk ook niet graag doet, koppen. “Dat hoort niet bij mijn spel. Misschien moet ik het toch vaker beginnen doen. Jan (Vertonghen, red.) zegt mij dat al lang op training. Zoals altijd heeft die gelijk.”