Van Helden neemt genoegen met gelijkspel na penaltyfase in het slot: "Het was duidelijk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdagavond eindigde de wedstrijd tussen Standard en STVV in een gelijkspel. In Sint-Truiden nemen ze daar genoegen mee.

Op de zesde speeldag van de Europe Play-offs keken Standard en Sint-Truiden elkaar in de ogen. De wedstrijd eindigde op een puntendeling dankzij doelpunten van Ogawa en nadien Panzo.

Me één punt schieten beide ploegen weinig op. Standard blijft voorlaatste op vijf punten van Westerlo. STVV lijkt de hoop op Europees voetbal te moeten opgeven want KAA Gent staat met een grote voorsprong op de eerste plaats.

Toch zijn de mannen van STVV-coach Thortsen Fink gelukkig met een gelijkspel. Een punt halen op Sclessin is steeds een goede zaak. Vooral in het slot kwam Standard opzetten.

In de laatste minuten van de wedstrijd kreeg Standard zelfs een penalty door een handsbal van STVV-verdediger Wolke Janssens. Boterberg wees naar de stip maar de VAR besloot nadien toch om geen penalty te geven door een duwfout op Janssens.

"Het was duidelijk", reageerde STVV-speler Rein Van Helden achteraf. "In mijn zicht was het een duidelijke duwfout. De scheidsrechter kan zich al eens vergissen", vulde de speler aan bij Eleven na de wedstrijd.