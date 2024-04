Jelle Vossen vergeet het af te maken voor zijn Zulte Waregem

De eerste halve finale tussen Zulte Waregem en SK Lommel stond zaterdagavond op het programma. Sterkhouder Jelle Vossen slaagde er niet in op de schaapjes op het droge te brengen voor de West-Vlamingen.

Puntendeling de rust in

Zulte Waregem begon sterk met een vroege kans voor Ndour, maar zijn schot op doel werd gepareerd door De Busser. Daarna nam Lommel het initiatief over, met kansen voor Rosa en Vancsa, terwijl De Wolf alert bleef onder de lat. Aan het einde van de eerste helft leek Essevee eindelijk de leiding te nemen na een kopbal van Machado, maar de VAR greep in en constateerde dat de bal via de hand van Ndour het doel in ging. Bij rust stond het nog steeds 0-0.

Eerste keer Jelle Vossen

In de tweede helft zochten beide teams naar minstens één doelpunt als bonus voor de terugwedstrijd. Essevee drong het meest aan en had pech toen een poging van Nnadi via De Busser en de paal niet tot een doelpunt leidde. Halverwege de tweede helft kreeg de thuisploeg hulp van de bezoekers toen Granell hands maakte en er een strafschop werd toegekend. Jelle Vossen zorgde vanaf de stip voor de verlossende treffer: 1-0.

Billijk gelijkspel

Die kleine voorsprong leek Zulte Waregem mee te nemen naar de terugwedstrijd, tot Dermane het thuispubliek verraste met een prachtig schot in de verre hoek in de slotfase: 1-1. In de resterende minuten miste Vossen nog een grote kans, waardoor de wedstrijd eindigde in een gelijkspel.