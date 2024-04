Specialist ziet problemen voor Courtois: "Daar zou ik me meer zorgen over maken dan over zijn kruisband"

Thibaut Courtois kan volgende week mogelijk in doel staan bij Real Madrid. De doelman is hersteld van zijn knieblessure. Die kruisbandblessure is trouwens geen bedreiging voor zijn carrière. Iets anders echter wel.

Courtois scheurde in augustus vorig jaar zijn kruisband en werd daaraan geopereerd. Zeker niet carrièrebedreigend zegt sportarts en voorzitter van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen Tom Teulingkx in HLN.

“Zo’n voorste kruisbandletsel is net een letsel waar je echt sterker van kan worden. De structuur die je door een operatie terugkrijgt, is sterker dan de initiële structuur die je had. Dat wordt hersteld met eigen materiaal, je eigen spieren en pezen. Maar dat kan je natuurlijk maar één keer doen."

"Mocht Courtois diezelfde kruisband nog een keer scheuren, dan heeft hij wel een groter probleem, want zijn reservemateriaal is al opgebruikt en dan moet je met structuren gaan werken die tweede keuze zijn. Je ideale ‘wisselstukken’ heb je dan immers al gebruikt.”

Al maakt Teulingkx zich meer zorgen over zijn meniscus. “Zeker als dat gepaard gaat met kraakbeenverlies. Die meniscus, die kan je niet vervangen. En die fungeert als een soort van schokdemper in je knie."

"Als die weg is, dan heb je een schokdemper minder en dan ga je natuurlijk sneller permanente schade krijgen die je niet kan herstellen. Bij Courtois zou ik me dus meer zorgen maken over het meniscusletsel dan over z’n kruisbandletsel."