Belgisch toptalent moet zich verplicht excuseren bij de eigen supporters

Largie Ramazani beleeft een nachtmerrieseizoen bij Almeria. De spanning rond het team is tot het kookpunt gestegen.

Zelden heeft een team uit de Liga zo geleden: met slechts één overwinning in het hele seizoen, gaat Almeria recht op degradatie af naar de tweede divisie, in de lijn van de ergste degradanten.

Het team heeft 17 punten achterstand op de eerste club buiten de degradatiezone... meer dan hun huidige totaal (14). Ondanks zijn moedige seizoen (3 doelpunten en 5 assists, en de beslissende goal bij de enige overwinning van het seizoen), begint Largie Ramazani het mikpunt van de supporters te worden.

Het moet gezegd worden dat hij afgelopen weekend niet schitterde. Hij kwam in de 70e minuut erin tegen Villarreal, maar kreeg twee gele kaarten in zeven minuten, waardoor zijn ploeg in blessuretijd ten onder ging. Dit alles na een soortgelijke ervaring twee maanden geleden.

Largie Ramzani neemt zijn verantwoordelijkheid

Ramazani heeft zich verontschuldigd bij de boze supporters: "Ik erken mijn fout in de laatste wedstrijd en begrijp jullie teleurstelling. Ik kan omgaan met kritiek en haat, maar mijn betrokkenheid bij de club is diep. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden."

"Ik werk eraan om hieruit te leren en een betere speler en teamgenoot te worden. Bedankt voor jullie steun," voegde hij eraan toe in zijn verklaring. Zal hij het team vergezellen naar de tweede divisie? Er is al een hele lijst geïnteresseerden.