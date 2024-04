Legende van Club Brugge speelde zelf twee finales en is niet echt onder de indruk van prestatie blauw-zwart: "Dat waren hapjes"

Club Brugge speelt donderdag de heenmatch van de halve finales van de Conference League tegen Fiorentina. Blauw-zwart icoon Julien Cools speelde in de jaren 70 twee Europese finales in het Club van Ernst Happel. Twee keer werd er verloren, maar hij weet wel wat nodig is om er te komen.

Cools en co moesten het toen wel opnemen tegen ploegen als Hamburg en Juventus in de halve finales. "Als je het parcours van Club nu ziet in de Conference League… dat waren hapjes in vergelijking met de ploegen die wij toen troffen", lacht Cools in Krant van West-Vlaanderen.

"PAOK, dat was twee keer niks, hé. Maar pas op: Fiorentina is niet zo’n zachtgekookt eitje als PAOK. Ik heb die mannen dit seizoen al zien spelen in Genk en dat was hoogstaand niveau. Ik schat de kansen op 40/60. De Italianen zijn voor mij favoriet, maar ik hoop dat Club over twee wedstrijden de bovenhand zal halen."

Cools leeft op hoop na een seizoen dat hem niet veel plezier opleverde. “Ik heb dit seizoen van Club wedstrijden gezien waarbij ik echt mijn ogen dichtdeed, omdat het voetbal zó ondermaats was. Gelukkig gaat het de laatste weken beter."

En dan steekt er voor hem één man bovenuit. "Hans Vanaken vind ik nog altijd top. Zijn spelinzicht, het gemak waarmee hij zich uit situaties draait, de rust die hij uitstraalt… rustig een tuttefrutje kauwen en nu en dan eens op de grond speeken… Ik vind dat geweldig."

"Ik zou niet weten wie anders dan hij het spel zo richting zou kunnen geven. Club moet in Firenze zijn eigen spel spelen, want terugplooien kunnen ze niet zo goed. We zijn geen Italianen achterin, hé."