Brugse derby eindigt opnieuw op gelijkspel, Igor Thiago krijgt twee keer rood

Cercle Brugge en Club Brugge hebben net als in heenwedstrijd de punten gedeeld in de Brugse derby. Na veel spektakel in de tweede helft werd het 1-1.

De Brugse derby is altijd een beladen wedstrijd en dit was deze keer niet anders. Vooral omdat er veel op het spel stond. Club wilde zijn achterstand in het klassement niet groter laten worden, Cercle streed voor een plek in de top zes.

De Cuyper kreeg na zo’n 40 seconden meteen een grote kans, maar knalde naast. Na tien minuten ook een eerste grote kans voor Cercle, de topschutter stuitte op Simon Mignolet. Daarna zakte het niveau toch stevig.

Thiago stond na 20 minuten nog oog in oog met Warleson, maar de man van 37 miljoen knalde over. Voor het overige veel inzet en strijd in de eerste helft, maar buiten een schotje van Lemaréchal waren er weinig kansen.

Wereldgoal en twee keer rood voor Thiago

In de tweede helft leek er niet veel beterschap te komen, beide ploegen schreeuwden wel om een lichte penalty, maar kregen die niet. Na een uur viel plots een wereldgoal. Minda zette van in de eigen zestien een solo in, hield vier Club-spelers af en knalde dan voorbij Mignolet.

Club moest dan reageren en die kwam er ook. Thiago liet twintig minuten voor de 1-1 nog liggen, tien minuten voor tijd was het toch prijs. Nusa schilderde de bal op het hoofd van Jutgla, de Spanjaard kopte in de verste hoek binnen.

Een paar minuten voor tijd kreeg Thiago nadat hij doorging op Cercle-doelman Warleson, maar na tussenkomst van de VAR werd die opnieuw ingetrokken. In de zevende van dertien(!) minuten blessuretijd kreeg de Braziliaan rood na een tweede gele kaart.

Gescoord werd er wel niet meer in de Brugse derby, Jutgla kwam nog het dichtst, maar kraakte zijn schot. Net als in de heenwedstrijd een puntendeling dus, Cercle kan straks weer uit de top zes vallen als Gent wint van Eupen.