Club Brugge heeft belangrijk besluit genomen over het Jan Breydelstadion

De voorbije matchen was het meer dan duidelijk en ook in de derby viel het op. De grasmat van het Jan Breydelstadion ligt er niet goed bij.

“The pitch is not world class”, klonk het bij Casper Nielsen over de grasmat in het Jan Breydelstadion. Heel wat spelers, zowel van Club, Cercle als andere ploegen die op bezoek komen klaagden er al over.

Maar volgens Het Nieuwsblad moeten ze geen drastische ingreep verwachten voor de Champions’ Play-Offs. Nochtans was er de mogelijkheid om tijdens de interlandbreak een nieuwe grasmat te leggen.

Geen nieuwe grasmat in het Jan Breydelstadion

Club Brugge, die de grasmat van het Jan Breydelstadion ook onderhoudt voor Cercle en daar een vergoeding voor krijgt van de Vereniging, heeft beslist om de grasmat dit seizoen niet meer te vernieuwen.

De greenkeepers van Club Brugge blijven hard werken om de schade aan de grasmat zoveel als mogelijk te beperken, maar het is geen gemakkelijk werkje om dat tot een goed einde te brengen, zo is te horen.

Door de slechte staat van het veld stuitert de bal enorm vaak. Dat ondervond Simon Mignolet afgelopen weekend nog op de goal van Minda.