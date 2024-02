Jonathan Lardot geeft zelf tekst en uitleg over intrekken van rode kaart voor Thiago én breekt meteen een lans voor bekritiseerde VAR

Jonathan Lardot trakteerde Igor Thiago op een rechtstreekse rode kaart tijdens de derby tussen Cercle Brugge en Club Brugge. Op aangeven van de VAR trok hij zijn beslissing in. De scheidsrechter geeft zelf tekst en uitleg.

"Bij mijn eerste beslissing sta ik op de goede plaats om de fase te beoordelen", geeft Jonathan Lardot zelf zijn uitleg bij Under Review. "Als scheidsrechter zie ik op dat moment dat Igor Thiago de bal te ver voor zich duwt en dat probeert goed te maken. In zo'n geval gaat er een alarmbel af."

Lardot trok een rechtstreekse rode kaart, maar werd door de VAR teruggefloten. "De VAR komt tussen en doet dat uitstekend. De afgelopen weken werd de VAR aangevallen, maar ik wil deze tussenkomst onderstrepen."

Jonathan Lardot explains his decisions during #CERCLU pic.twitter.com/2hWv9SUzcd — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) February 19, 2024

"Op de beelden is te zien dat Thiago zijn voet eerst op de grond zet", legt Lardot uit. "Het contact wordt vervolgens veroorzaakt door Warleson. Al wil ik daaraan toevoegen dat de doelman van Cercle Brugge op dat moment ook geen fout heeft gemaakt."

Welke keuze heeft Jonathan Lardot uiteindelijk gemaakt?

Uiteindelijk mocht Thiago op het veld blijven - al kreeg hij later wel een tweede gele kaart onder de neus geduwd - staan. "Niemand zou aanvaard hebben om bij mijn beslissing te blijven. Of ik eraan gedacht heb om hem dan al een tweede gele kaart te geven. Ja, eigenlijk wel. Maar nogmaals: het contact werd eigenlijk veroorzaakt door de doelman. Ook dat was dus te streng geweest."