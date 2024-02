Veel discutabele fases in Brugse derby: Tim Pots oordeelt waar Lardot in de fout ging

Een hoogstaande partij was Cercle-Club niet. De Brugse stadsderby moest het vooral van zijn spanning hebben.

Na de rust waren er in de derby tussen Cercle en Club Brugge drie discutabele fases. Ex-scheidsrechter Tim Pots analyseerde de drie momenten en kwam met deze beoordeling over de beslissingen van scheidsrechter Lardot.

Eerst was er Nielsen die in de zestien neerging na een tik van Miangue. De ref geeft hoekschop en de VAR komt niet tussen.

“Drie spelers van Club appelleren voor een penalty. Omdat meteen twee herhalingen van de fase werden getoond, is de body language van ref Lardot (eventueel in overleg met de VAR) niet zichtbaar. Maar voor een VAR-tussenkomst vond ik het contact in ieder geval te licht”, zegt Pots in Het Laatste Nieuws.

Geen strafschopfout van Vanaken

Vijf minuten later gaat Lemaréchal neer na een trekfout van Vanaken. Ook hier geeft Lardot geen strafschop en Pots is het eens met die beslissing van de scheidsrechter.

“Ik zag in de herhaling dat de speler van Cercle met zijn rechtervoet zijn eigen linkerkuit raakte, waardoor hij ten val kwam. Het mogelijke contact met de arm door Vanaken was niet loepzuiver. Dus terecht dat er na de VAR-check geen interventie kwam.”

Vijf minuten voor tijd was er het spectaculaire contact tussen Thiago en Warleson. Lardot geeft rood, wordt naar het scherm geroepen en trekt de kaart in.

“De beelden tonen dat de Club-spits met zijn studs onder het scheenbeen van de Cercle- doelman doorschuift. Terechte tussenkomst dus van de VAR en een juist oordeel van de arbiter om zijn beslissing te herroepen, ook om het rood niet in geel om te zetten”, oordeelt Pots nog.