🎥 Arbitrage alweer stevig onder vuur tijdens Brugse derby, meningen liggen ver uit elkaar: "Cercle is gewoon bestolen"

De Brugse derby was er een met veel spektakel. De VAR had flink zijn werk en moest een aantal fases bekijken.

De Brugse derby is er altijd eentje met veel emoties. Nu misschien nog wel extra omdat Club en Cercle rechtstreekse concurrenten kunnnen zijn in Play-off 1.

Aan het begin van de tweede helft gaat Féliх Lemareсhal in het strafschopgebied van Simon Mignolet neer na een botsing met Hans Vanaken. Jonathan Lardot geeft geen krimp, de VAR ook niet, maar Cercle is boos. Had er een strafschop gegeven moeten worden voor deze actie?

Ook in de tweede helft ging Ferran Jutgla neer in het strafschopgebied, na contact met Hannes Van der Bruggen. Opnieuw geen strafschop.

📺 | Geen fout op Ferran Jutglà volgens de VAR. ❌ #CERCLU pic.twitter.com/WK98h8Wi6d — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 18, 2024

Er was ook wat te doen om Igor Thiago. De spits van Club Brugge leek op doelman Warleson te trappen toen hij al geel op zijn naam had, al hield hij zich wel in. Scheidsrechter Lardot gaf hem meteen rood, maar na een VAR-interventie trok hij die kaart alweer in. Even later kreeg hij alsnog een tweede gele kaart na een elleboogstoot.

Bovendien kreeg Cercle Brugge geen enkele kaart in de wedstrijd, tot groot ongenoegen van de Club-fans. Er kwamen op het einde van de partij nog eens 13 minuten extra tijd bij, waar sommige supporters zich ook vragen bij stelden.

Amai Lardot. Alleen kaarten bij voor club zeker? Vuile fouten, tijdrekken, shwalbes van cecle maar geen kaarten! #CERCLU — Niel (@Niel52790171) February 18, 2024

Hoezo dat Thiago hiervoor nog op het veld staat?! #CERCLU — Lisa 🇺🇦 (@lisakeymolen) February 18, 2024

Bon, Thiago geen rood en 13 minuten erbij. Het ligt er weer vingerdik op. @cercleofficial is gewoon bestolen. #cerclu https://t.co/evQLAVB1q5 — Jeroen Denaeghel (@JDenaeghel) February 18, 2024

We zitten al maanden te zagen op de ref en VAR maar voor mij is die situatie met Thiago op Warleson perfect opgelost. Ook de situatie nadien uitleggen bij beide spelers, top. #CERCLU — Glenn (@Valthur) February 18, 2024