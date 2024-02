Analisten laten zich uit over de aankomende opvolger van Igor Thiago: "Je kan hem in een voetballende ploeg zetten"

Club Brugge ziet komende zomer Igor Thiago vertrekken naar de Premier League en Brentford. En dus moet er meer dan waarschijnlijk een vervanger/opvolger komen om de honneurs voorin waar te nemen. Komt die opvolger uit de eigen competitie?

Niet voor het eerst is er naar aanleiding van en achteraf gesproken over Kevin Denkey als mogelijke opvolger voor Igor Thiago bij Club Brugge. Tot op heden is er geen aanwijzing dat Vincent Mannaert & co een officieel bod aan het voorbereiden zijn.

Of het een goede zaak zou zijn? Daar zijn de analisten het ook nog niet over eens. "Hij zit bij de beste vijf spitsen van België, sowieso", aldus Sam Kerkhofs. "Of je hem bij Club Brugge zou zetten? Dat weet ik nog niet", pikte Filip Joos in bij 90 Minutes.

"Ik heb ook beweerd dat de beste spits van Brugge bij Cercle speelt, maar ik wil het toch nog zien. Op het moment dat hij kon voetballen, viel het tegen. Maar misschien dat hij het oppikt in een team waar er meer gevoetbald wordt."

Daan Heymans van Charleroi ziet het dan weer wél mogelijk gebeuren: "Ik denk wel dat je hem in een voetballende ploeg kan zetten. Als je ziet hoe zijn baltoetsen zijn. Het beeld dat ik van hem heb, is wel consistent."