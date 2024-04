Wat een verrassing: Rode Duivel staat na vier jaar pensioen ineens weer op het veld (en niet voor de laatste keer)

Dit is een van de mooie verhalen van het einde van dit seizoen in Eerste Nationale. Logan Bailly, met pensioen sinds 2020, heeft de handschoenen weer aangetrokken voor Excelsior Virton!

Verrassing in Virton afgelopen zaterdag. De omstandigheden dwongen de keeperstrainer om de handschoenen aan te trekken en tussen de palen plaats te nemen. Klein detail: deze keeperstrainer heeft 8 caps bij de Rode Duivels en meer dan 60 Bundesliga-wedstrijden op zijn naam.

Want deze keeperstrainer is... Logan Bailly (38 jaar). De voormalige doelman van onder meer Genk, OH Leuven, Borussia Mönchengladbach speelde namelijk voor het eerst sinds maart 2024 en zijn laatste invalbeurt als speler bij UR Namur.

Ontsagen door Union Saint-Gilloise in april 2023, vond Bailly in augustus een baan in de Gaume en zijn werk bij Excelsior Virton wordt zeer gewaardeerd. Maar het was natuurlijk onverwacht om hem op het veld te zien. "We spraken er al een tijdje over, maar ik moest me er klaar voor voelen", legt hij uit aan La Dernière Heure.

Voor zijn terugkeer incasseerde Bailly twee doelpunten, maar Virton versloeg Heist met 4-2 en zou wel eens in de top 6 kunnen belanden, wat een eindronde voor promotie zou betekenen. Hoe dan ook, de terugkeer in het doel zou wel eens geen "eenmalig evenement" kunnen zijn voor de voormalige Rode Duivel.

Tijdens zijn interview bevestigde Logan Bailly dat de trainer van Virton, Jérôme Arpinon, hem graag volgend seizoen bij de doelmannen van zijn kern zou willen hebben. Tenminste als nummer 2. Op het gebied van ervaring en talent is het moeilijk beter te vinden op dit niveau!