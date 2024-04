Speelt de titel al in de hoofden bij Club Brugge? Spelers komen met verschillende antwoorden

Club Brugge heeft ondertussen 16 op 18 gepakt in de Champions' Play-offs. Indrukwekkende cijfers die ervoor gezorgd hebben dat blauw-zwart nu naast Anderlecht bovenaan het klassement staat.

Club Brugge zit deze play-offs goed in de flow en wordt gezien als een grote titelkandidaat. Speelt het al wat in de hoofden? "Ja, we staan er nu. Dan we gewoon vol mee voor de titel."

Vanaken weet ook dat de puntenhalvering hen enorm geholpen heeft. "Langs de andere kant, vijf weken geleden had niemand gedacht dat we hier zouden staan. Het systeem heeft ons ook geholpen met die halvering van de punten."

"Maar je moet het dan toch nog maar doen, 16 op 18 beginnen in de play-offs. Dit is gewoon een prachtige reeks, maar we hebben nog niets."

Nordin Jackers blijft iets voorzichtiger met zijn uitspraken. Hij zegt dat het woord titel nog niet wordt uitgesproken in de kleedkamers. "Nee, tuurlijk niet. Het zijn play-offs, dat is altijd gevaarlijk. Het is niet aan ons, maar aan de buitenwereld om daar een mening over te hebben. Wij zien het match per match."

"Het vertrouwen zit goed in de ploeg en dat moeten we vasthouden. We mogen nu gewoon niet beginnen zweven en het allemaal match per match bekijken. De wedstrijden volgen elkaar snel op, niet te veel vooruit denken", besluit de doelman.

Ook voor Kyriani Sabbe komt het woord titel nog wat te vroeg. "Ik ben daar totaal niet mee bezig. Voor mij is het match per match. Soms zit het eens mee, de laatste tijd al wat meer. Maar ik denk niet dat het kampioenengeluk is."