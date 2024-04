🎥 Leandro Trossard doet zowaar niemand minder dan Anne Hathaway trillen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Leandro Trossard schittert momenteel bij Arsenal en zijn populariteit reikt zelfs tot in Hollywood. Onlangs deelden Anne Hathaway en Nicholas Galitzine enthousiast een moment waarin ze juichten voor een doelpunt van Trossard tegen Chelsea, vlak voor een gepland interview.

De video werd alom gedeeld op sociale media en tot hun vreugde kreeg Trossard zelf ook lucht van de reactie van zijn twee bewonderaars.

Hathaway en Galitzine zijn momenteel druk bezig met de promotie van hun nieuwe film "The Idea of You" en worden daarom overspoeld met interviews. Vorige week viel een van die interviews samen met de wedstrijd tussen Arsenal en Chelsea, die de acteurs absoluut niet wilden missen.

Vlak voor aanvang van het interview hoorden ze dat Trossard de score had geopend. "Ik hou van je!" juichte Hathaway.

De Belgische voetballer zag de video zelf ook en besloot als verrassing een boodschap op te nemen voor de twee acteurs. "Ik vond jullie reactie geweldig," zei Trossard. "Blijf ons alsjeblieft steunen en hopelijk zien we elkaar snel in het stadion!"

De reactie van de twee acteurs was overduidelijk een mix van blijdschap en verrassing. "Dit is zo gaaf, ik zit gewoon te trillen," zei Hathaway. Galitzine was "starstruck".