Club Brugge laat van zich horen over het vertrek van Vincent Mannaert en regeling met Bart Verhaeghe

Einde van een tijdperk bij Club Brugge. De tandem Vincent Mannaert - Bart Verhaeghe zette zo lang de lijnen uit. Die samenwerking is tot een einde gekomen.

Na een rondje in de media om zijn jaren bij Club Brugge te bespreken, was het moment stilaan gekomen voor Vincent Mannaert om afscheid te nemen. Alles is inmiddels netjes afgehandeld. Het was al enkele maanden bekend dat Mannaert weg zou gaan bij blauw-zwart. Dat heeft de club nu ook zelf officieel gecommuniceerd.

Er wordt ook informatie meegedeeld over wat zijn vertrek betekent in de praktijk. Bart Verhaeghe koopt de aandelen van Mannaert, wiens plek in de vernieuwde Raad van Bestuur zal overgenomen worden door zijn opvolger Bob Madou. Verder blijft de aandeelhoudersstructuur ongewijzigd, laat Club Brugge weten.

Verhaeghe kijkt met warm gevoel terug

"Vincent stond samen met mij aan de wieg van het huidige Club Brugge", blikt voorzitter terug op de periode dat ze samen aan de slag waren in het Jan Breydelstadion. "Ik kijk met een warm gevoel terug op de voorbije jaren. Nadat Vincent eerder aankondigde te stoppen als CEO is dit een logische volgende stap", aldus Verhaeghe.

"Door de aandelen van Vincent zelf te verwerven versterken we de Vlaamse verankering van de Club", schetst Verhaeghe ook de overeenkomst die ze bereikt hebben. "Het was een eer om 13 jaar Club Brugge te mogen leiden als CEO. Met de verkoop van de aandelen neem ik nu dus definitief afscheid", zegt Mannaert.

Mannaert wenst Club Brugge succes

"Ik koester de vele onvergetelijke herinneringen en wens mijn opvolgers en bij uitbreiding heel de Club álle succes toe."