Nainggolan laat zich uit over zijn toekomst: "Hopelijk tot volgend seizoen"

Radja Nainggolan heeft afscheid genomen van zijn Indonesische club, Bhayangkara Presisi Indonesia FC. Ze verloren op de laatste speeldag nipt en eindigen zo voorlaatste. Dat betekent ook de degradatie.

Dat was al een tijdje onvermijdelijk. Nainggolan zelf was afwezig en neemt op Instagram afscheid van de club, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkeert.

Nainggolan vertrok eind vorig jaar naar Indonesië. Het project van Bhayangkara, een club gelieerd aan de Indonesische Nationale Politie, wist de voormalige Rode Duivel te overtuigen.

Het doel was helder: Bhayangkara op het hoogste niveau houden na een zwakke start. Helaas slaagde Nainggolan er met tien gespeelde wedstrijden, één doelpunt en drie assists uiteindelijk niet in om dit te bewerkstelligen.

Op Instagram bedankt Il Ninja’ de club wel voor de kans die hij er kreeg. “Ik hoop mijn verhaal hier voort te zetten, met deze of met een andere ploeg”, schrijft Nainggolan.

“De mensen die ik hier heb mogen ontmoeten zijn geweldig en ze zullen voor altijd mijn respect hebben. Bedankt, Bhayangkara FC, voor deze geweldige ervaring. Hopelijk tot volgend seizoen, maar mijn toekomst zal sowieso in dit land liggen. Wordt vervolgd...”