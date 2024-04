Blessures Belgisch toptalent worden stilaan problematisch: hij ligt weeral in de lappenmand

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zal het noodlot binnenkort ophouden met Julien Duranville te achtervolgen? De jonge Belgische vleugelspeler van Borussia Dortmund heeft weer een blessure opgelopen.

Julien Duranville (17 jaar) is gekend omwille van zijn vele blessures die hij op jonge leeftijd al had. De vleugelspeler van Borussia Dortmund is nog niet volgroeid, wat zijn herhaalde blessures verklaart. Maar na meer dan een jaar competitie gemist te hebben, werd verwacht dat hij definitief terug zou zijn.

De coach van Borussia, Edin Terzic, nam voorzorgsmaatregelen met Duranville, die voornamelijk in het tweede team speelt en slechts korte invalbeurten kreeg bij het eerste elftal.

Afgelopen weekend was zijn afwezigheid echter onverwacht. Deze week heeft Terzic de redenen onthuld: Duranville heeft opnieuw een spierblessure opgelopen, waardoor hij moest afzeggen voor de wedstrijd.

Geen details zijn verstrekt door de club over de ernst van deze blessure, maar gezien de voorgeschiedenis van Duranville, kunnen we aannemen dat er geen enkel risico zal worden genomen en dat de voormalige speler van RSC Anderlecht nauwlettend zal worden gevolgd.

Duranville tekende bij Borussia Dortmund in januari 2023 voor 8,5 miljoen euro. Sindsdien heeft hij 3 wedstrijden gespeeld voor het eerste elftal, 5 voor de U19 (4 assists). Hij is ook internationaal geworden voor België U21, waarbij hij verschillende leeftijdscategorieën heeft overgeslagen.