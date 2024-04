Cercle Brugge mikt héél hoog en hoopt 20 miljoen te krijgen: "We horen wie er ons belt"

Cercle Brugge is de revelatie van dit seizoen. Ze haalden de Champions' Play-offs met een heel herkenbare stijl. In die omgeving bloeit Kévin Denkey, de spits die dit seizoen al 26 keer scoorde.

Cercle zal deze zomer cashen voor de topschutter van de Jupiler Pro League. Ze hopen de Togolees naar een topcompetitie te begeleiden.

"We zitten nu in de fase dat er bij alle teams dossiers van de hoofdscout op het bureau van de technisch directeur belanden", zegt Rembert Vromant, technisch directeur van Cercle, in HLN. "De knopen worden doorgehakt: voor wie gaan we? Wel, in Engeland, Duitsland en Frankrijk willen teams gaan voor Denkey."

Vromant mikt hoog, wellicht meer dan 15 miljoen. "Wij pinnen ons niet vast aan een vraagprijs. We gaan ons ook niet spiegelen aan Club. Zij hebben al een stevige reputatie op de transfermarkt. Die reputatie zijn wij nog aan het opbouwen."

"Maar kijk naar de transferbedragen die de laatste jaren voor spitsen zijn betaald in België. Paul Onuachu (18 miljoen, red.), Jonathan David (31 miljoen, red.),... Die richting willen wij uit."

Vromant denkt daarbij niet dat de status van Cercle een probleem is. "Kleine Verenging? Zo mogen we niet denken. Ik draai de vraag om: wie dacht er dat wij Champions' Play-offs zouden spelen? We horen wie ons belt voor Denkey, met bedragen die héél mooi klinken. We mogen hoog mikken."