Goots heeft een oplossing voor Van Bommel voor de bekerfinale: een héél ander systeem met andere spelers

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Om straks toch maar een kans te maken in de bekerfinale moet Mark van Bommel iets veranderen bij Antwerp. Patrick Goots meent dat hij zijn spelsysteem moet omwerpen en een paar andere jongens in de basis zetten.

In de twee onderlinge duels kreeg Antwerp immers geen grip op het spitsenduo Amoura-Nilsson. “Die twee zijn weer even complementair als in hun beste dagen. Bij elke bal die richting Amoura vertrok, gingen de Antwerpse alarmbellen af."

De Antwerpse verdediging leek daar kwetsbaar voor. "Nilsson is opnieuw het rustpunt dat Union in het begin van de play-offs miste. Antwerp had gewoon geen grip op die twee.”

Goots heeft er ook een oplossing voor, maar dan zullen er wel een paar spelers geslachtofferd moeten worden. “Door je misschien aan Union te gaan spiegelen en naar een 3-5-2-formatie te evolueren”, aldus Goots in GvA. “Het lijkt mij nu opportuun om achterin een extra man te zetten die iets kan corrigeren.”

Daarvoor heeft hij ook spelers in gedachten. Al lijkt dat slecht nieuws voor onder meer Ekkelenkamp en Balikwisha. “Antwerp heeft er alleszins de spelers voor. Coulibaly speelde een fantastische heenronde."

"Met zijn kwaliteiten kan hij een extra kracht zijn in de defensie. In dit systeem zouden Janssen en Ilenikhena ook weer samen aan de aftrap kunnen komen. Want voor doelgevaar zorgen, blijft een euvel.”