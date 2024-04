Bestuur Club Brugge moet kar keren en spelers en fans zullen het graag horen

Kan Club Brugge straks nog om Nicky Hayen heen? De 'interim'-trainer doet het onverwacht véél beter dan verwacht na alle problemen onder Ronny Deila. Wat als hij straks één of zelfs twee prijzen pakt? Kan het bestuur dan nog om hem heen?

Slimme beslissingen

Hayen is geen tafelspringer en vragen over zijn toekomst bij Club worden steevast weggewimpeld. Maar het is ook een slimme en ambitieuze man. Tuurlijk wil hij graag ook volgend seizoen zijn kans krijgen.

De komende weken zullen dat ook bepalen. Blijft hij Club aan resultaten helpen is het bijna onmogelijk voor het bestuur om hem aan de kant te schuiven. Na bijna twee jaar miserie onder Scott Parker en Ronny Deila staan de fans ook quasi unaniem achter hem. Zij zien hun blauw-zwart terug: bloed, zweet en tranen.

Dat is ook wat Hayen slim heeft aangepakt. Hij richt zich op de data en kiest in functie daarvan zijn ploeg. Wie in fysieke topvorm zit, krijgt zijn kans. Kijk naar Kyriani Sabbe of Ferran Jutgla. Wie zijn systeem kan belopen, daar vindt hij een plaats voor.

Een ander slimmigheidje: Hayen betrekt het bestuur bij zijn keuzes. Hij toetst alles af, wat zeer geapprecieerd wordt nadat Deila amper overlegde of luisterde als er van bovenaf iets geopperd werd.

Hayen heeft volle vertrouwen van fans en spelers

Daarnaast heeft hij het volle vertrouwen van de spelers. Hij heeft de kleedkamer in een mum van tijd achter zich gekregen door duidelijkheid te geven. En een manier van spelen waarin ze zich kunnen vinden. Dat is (nog) niet het dominante voetbal, maar wel een efficiënte manier van spelen.

De enige vraag is of Hayen die flow kan doortrekken naar volgend seizoen. Nu is hij de frisse wind die door de vestiaire waait, volgend seizoen zal de druk veel groter zijn. Nu kwam hij uit een verloren positie en had hij niets te verliezen. Volgend seizoen zal het vanaf het begin goed moeten zijn.

Nu goed, als Hayen hen straks kampioen maakt, wordt de kans héél groot dat hij mag blijven. Je kan als club toch geen kampioenenmaker buiten zetten?