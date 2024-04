KAA Gent-sterkhouder Julien De Sart reageert op de lovende woorden en heeft wat te zeggen over andere Buffalo's

Heel KAA Gent was voorbije zaterdag dankbaar voor Julien De Sart. Hij werd onder de lovende woorden bedolven, nadat hij met zijn invalbeurt de match tegen Westerlo deed kantelen.

Gent sleepte dankzij hem een nipte zege over de streep, waardoor het in een comfortabele situatie blijft in de Europe Play-offs. De bescheiden De Sart wil niet dat de mooie woorden alleen voor hem bestemd zijn. "Iedereen praat over mij, maar ook Pieter Gerkens en Noah Fadiga hebben frisheid en meer dynamiek in de ploeg gebracht."

"Ik vind dat ik niet de enige ben die ons op een andere manier heeft doen spelen", vertelt de man van de beslissende doelpunt ons. Of het nu enkel aan De Sart lag of aan de inspanningen van hun drieën: de Buffalo's hadden wel een extra impuls nodig, na toch wel een erg matige eerste helft tegen Westerlo.

Gent-uitblinker vergelijkt thuis-en uitmatch

"Alle wedstrijden kunnen niet eenvoudig verlopen. Westerlo heeft ons problemen bezorgd en dat terwjil we thuis speelden. Ik zeg niet dat we in het Kuipje gemakkelijk hebben gewonnen, maar daar hadden we de indruk dat het een minder moeilijke match was", staat De Sart er van versteld dat er van een thuisvoordeel amper sprake was.

"Deze keer hebben ze ons pijn gedaan, maar we voelden ons best goed bij die 2-2 bij de rust." En de rest is geschiedenis. "Als je moeilijke matchen kan winnen, doet dat ook deugd." Bij Gent vatten ze het dan maar op als een opsteker en richten ze nu hun blik op de verplaatsing naar Mechelen.