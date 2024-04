Nog een nieuw probleem duikt op, maar KVO zweert dat het gelijk heeft en dat degradatie niet aan de orde is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVO heeft na een rollercoaster van een seizoen het sportieve behoud afgedwongen. Het probleem is dat het nog geen licentie heeft en er dus nog geen feest is aan de kust.

Het licentiedossier in orde brengen zal al een voldoende grote uitdaging zijn voor KV Oostende. Nu is er nog een probleem bijgekomen. Door een overwinning tegen SL 16 op de slotspeeldag kon KVO zich redden en verwees het Seraing naar de amateurreeksen. Alleen is het laatste woord nog niet gezegd: Seraing vecht de degradatie aan.

Dat doen de Luikenaars voor de groene tafel. Er zou zowel in een onderling duel als in een wedstrijd tegen Patro Eisden een administratieve fout gemaakt zijn door KVO. Als dat inderdaad het geval zou zijn, riskeren de West-Vlamingen om de behaalde punten in die wedstrijden kwijt te spelen. En dan zou Seraing zich wel redden.

ℹ️ KV Oostende is zich bewust van de klacht van Seraing nav een niet-speelgerechtigde speler.



Echter gaat het om een informaticafout in de software van de KBVB. De speler stond wel degelijk op onze Squad List, dit werd ondertussen ook bevestigd.#OaltiedOstende | 💚❤️💛 pic.twitter.com/bNrweRtyM3 — KV Oostende (@kvoostende) April 30, 2024

Zo'n vaart zal het allemaal niet lopen, zijn ze bij Oostende zeker van hun stuk. De communicatie op sociale media is veelzeggend. "KV Oostende is zich bewust van een klacht van Seraing nav een niet-gerechtigde speler. Echter gaat het om een informaticafout in de software van de KBVB", klinkt het op het KVO-account op X.

"De speler stond wel degelijk op de Squad List, dit werd ondertussen ook bevestigd." Dit lijkt dus een probleem dat KV Oostende niet het behoud in de Challenger Pro League zal kosten. Nu nog werk maken van die licentie.