Nicky Hayen onthult wat veranderde sinds het vertrek van Ronny Deila bij Club Brugge: "Zo zijn we in een flow geraakt"

Sinds Nicky Hayen het sportieve roer heeft overgenomen draait Club Brugge op volle toeren. Blauw-zwart won zijn nu al zeven keer op rij. Hayen legt uit wat er veranderde na het vertrek van zijn voorganger Ronny Deila.

Na de 0-4 van afgelopen woensdag won Club Brugge nu ook op het veld van Racing Genk met ruime 0-3 cijfers en pakt het de koppositie in de Jupiler Pro League. Nicky Hayen heeft de Brugse motor die sputterde onder Ronny Deila opnieuw aan de praat gekregen. Hayen legt uit wat er veranderde na het vertrek van Deila.

"Het is duidelijk dat er heel veel kwaliteit in de groep zit. Soms moet je de juiste snaar raken bij spelers en hen vertrouwen geven. We hebben dat vanaf de eerste dag gedaan en we hebben ook veel gesprekken gehad."

"Verder moet je op de training spelers fouten durven laten maken, maar daar wel kordaat op zijn. Zo zijn we wedstrijd per wedstrijd in gestapt en dan geraak je in een flow en pak je je momenten", aldus Nicky Hayen, die bij ons ook al vertelde over de sterkte van zijn team.

Nu de uitstekende resultaten elkaar in snel tempo opvolgen, ziet de oefenmeester dat zijn team in een positieve flow zit. Nu wordt het kwestie om die nog enkele weken vast te houden en dan zou het een geweldig seizoenseinde voor Club Brugge kunnen worden.

"Je merkt dan ook dat een groep hongerig en gretig is om dat niet meer uit handen te geven. Er zit een heel goede dynamiek in de groep en je ziet dat ook de wisselspelers absoluut hun meerwaarde hebben en dan heb je een heel sterk geheel. De staf werkt goed en brengt het heel duidelijk over naar de spelers."