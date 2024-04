Nicky Hayen leidt Club Brugge naar koppositie en wil wat kwijt over de sterkte van zijn team na nieuwe zege tegen Genk

Club Brugge heeft de leidersplaats veroverd en is de ploeg van de Champions' Play-offs tot dusver. Coach Nicky Hayen vond de 0-3 eindstand tegen Racing Genk wat overdreven, maar ziet ook wat de sterkte is van zijn team op dit moment.

"Genk kwam goed uit de kleedkamer en begon goed aan de wedstrijd. Wij kwamen tegen de gang van het spel op voorsprong, met een gelukje. Tot dat moment hadden wij niet veel klaargespeeld, bij ons lag de intensiteit zeker 20 procent lager en je moet 100 procent zijn om wedstrijden te winnen."

Club Brugge mocht met 0-1 gaan rusten en wist die voorsprong uit te bouwen. "Wij begonnen beter aan de tweede helft en vonden toen wel de balcirculatie en we scoorden op het juiste moment de 0-2. Uiteindelijk was de 0-3 tegen Genk overdreven, daar ben ik eerlijk in. Maar goed, in deze fase maakt het minder uit hoe je de wedstrijden wint."

De sterkte van Club Brugge in de Champions' Play-offs

Nicky Hayen heeft Club Brugge opnieuw op de rails gezet en is blij te zien dat alle neuzen in dezelfde richting staan. De spelers gaan voor elkaar door het vuur op het veld. "Er zit heel veel kwaliteit in de groep en je ziet op dit moment dat er één geheel staat, jongens die voor elkaar willen vechten."

"Als er een foutje gemaakt wordt, dan raapt iemand anders het op. Ook de jongens die invallen zijn sterk. Je ziet dat iedereen mee is in het verhaal en wij hebben veel kwaliteit", benadrukt de coach van Club Brugge.

"Onze efficiëntie lag heel hoog vandaag, maar we scoorden nu 16 keer en kregen 3 goals tegen. Dat wil ook iets zeggen. We creëren altijd wel kansen, we kunnen gevaarlijk zijn op elk moment van de wedstrijd."