'RSC Anderlecht wil neef van oude bekende binnenhalen'

RSC Anderlecht is druk bezig aan het huiswerk voor volgend seizoen. Er is een nieuwe aanvaller in beeld en die heeft een link met een ex-speler van RSC Anderlecht.

Jesper Fredberg is op zoek naar de nodige versterking voor RSC Anderlecht. Volgens Laola1, dat zelf verwijst naar Ruhr 24, wil paarswit een aanvaller halen bij Schalke 04. Het gaat om de 23-jarige Nelson Amadin die volgens het medium transfervrij is eind volgende maand en geen nieuw contract in het Ruhrgebied wil tekenen. Amadin is de neef van Joshua Zirkzee, momenteel aan de slag bij Bologna, maar in het verleden ook actief bij RSC Anderlecht op uitleenbasis. B-elftal Met 12 doelpunten en 3 assists voor het B-elftal van Schalke liet hij mooie cijfers optekenen. Rapid Wenen zou interesse tonen, maar ook Darmstadt, Magdeburg, Greuther Fürth en Karlsruhe. Geen grote namen allemaal, waardoor Fredberg wel hoopt hem te kunnen overtuigen, zeker ook omdat er Europees voetbal op tafel ligt in het Lotto Park. Amadin speelt sinds de zomer van 2022 bij Schalke, maar had geregeld wel af te rekenen met blessureleed, waardoor hij nog niet uitkwam voor het eerste elftal. Hij haalde slechts één keer de wedstrijdkern daar.