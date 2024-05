Kan Union dit Club Brugge stoppen? Eén speler zal zich opofferen en het seizoen afmaken

Lichamelijke kwaaltjes wegen op het einde van het seizoen enorm door. Maar als er nog een prijs te winnen is op drie matchen van het einde, dan willen velen doorbijten.

Club Brugge wordt dit seizoen niet gespaard door het drukke schema. Maar ook Union SG zal blij zijn dat het seizoen voorbij is: met de Europa Cup en de Beker van België zullen ze maar liefst 58 wedstrijden gespeeld hebben.

De mannen die het meest gespeeld hebben beginnen serieus vermoeid te raken. Christian Burgess wordt momenteel heel goed opgevolgd door de medische staff van de Brusselaars.

Ondanks alles speelde hij donderdag ook mee in de bekerfinale. Trainer Alexander Blessin stelt de fans gerust: die wedstrijd betekende niet het einde van het seizoen voor Burgess.

Burgess met pijnstillers

"Het is onder controle. We hebben besloten om hem de finale te laten spelen met een injectie en dat is heel goed verlopen. Voor mij is het belangrijk dat het pijnniveau onder controle is. Anders hebben we ook een sterke bank met Ross Sykes en Fedde Leysen," verklaarde hij aan Het Belang van Limburg.

Goed nieuws dus voor Union SG richting het duel van maandag tegen Club Brugge. De Brusselaars hebben een overwinning nodig om in de titelrace te blijven.