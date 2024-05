CEO Gauthier Ganaye zegt wat er bij RWDM zal gebeuren met Yannick Ferrera

RWDM is er niet in geslaagd het behoud in 1A af te dwingen. Het is uitkijken wat er gebeurt met trainer Yannick Ferrera.

Het verhaal van RWDM in de Jupiler Pro League heeft maar één seizoen geduurd. Door de nederlaag tegen KAS Eupen van zaterdag degraderen de Brusselaars opnieuw naar de Challenger Pro League. “Een gebrek aan stabiliteit is de hoofdreden voor onze degradatie naar 1B”, vertelt CEO Gauthier Ganaye aan Het Nieuwsblad. “De passage van vier trainers en het opstellen van bijna veertig spelers hebben er voor gezorgd dat er nooit kon gebouwd worden. Het was te vaak en te veel opnieuw beginnen.” Einde contract Voor Ganaye is het de derde degradatie uit zijn carrière, na Nancy en Oostende. Dit keer lijkt hij zelf wel aan boord te zullen blijven. Maar hoe zit het met de spelers en trainer Yannick Ferrera voor volgend seizoen? “Heel wat spelers zijn einde contract. Dus ja, er zullen opnieuw veel nieuwe spelers aangetrokken moeten worden. Maar RWDM is niet dood”, gaat Ganaye verder. “Of Yannick Ferrera volgend seizoen onze trainer nog is? Bij het behoud werd zijn contract automatisch verlengd met één seizoen. Nu loopt dat af eind juni. Maar we gaan de komende dagen aan tafel zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn.”





