Na nieuwe stunt tegen Gent en complimenten Vanhaezebrouck: deze vraag leeft meer dan ooit bij OHL

OHL heeft onder zijn huidige coach het behoud afgedwongen en ontpopt zich tot zwart beest van Gent in de play-offs. Het zou wellicht het beste zijn voor Leuven als het met Oscar Garcia verder kan gaan.

Ondanks het feit dat hij nog onder contract ligt heeft Oscar Garcia al twijfel gezaaid over het voortzetten van die samenwerking. Ondanks die onzekerheid doet OHL het voortreffelijk in de Europe Play-offs. Het heeft onder de leiding van Garcia nu al voor een tweede keer Hein Vanhaezebrouck en zijn spelers kunnen aftroeven.

Lof van Vanhaezebrouck voor tegenzetten

"Leuven is een heel degelijke ploeg, met een heel degelijke coach. Telkens als wij veranderd hebben, hebben zij ook geschakeld", looft Hein Vanhaezebrouck de tegenzetten van Oscar Garcia tijdens hun ontmoeting in de Planet Group arena. "Chapeau." Mooie woorden van een coach die in België al één en ander gezien heeft.

De hamvraag is dus: gaat Oscar Garcia volgend seizoen bij OHL aan boord blijven? "We hebben nu twee weken om dat uit te klaren en om ons hierop te focussen", zegt de Spanjaard daar zelf over. Afwachten of hij met het bestuur een akkoord bereikt. "Het ligt niet enkel aan wat ik wil, het ligt ook aan wat mijn bazen willen."

© photonews

Wij hebben de situatie van Garcia ook eens voorgelegd aan Siebe Schrijvers, één van de sterkhouders bij OHL. "Ik hoop sowieso dat hij blijft. Sinds hij gekomen is hebben we om te beginnen een heel goede inhaalrace gedaan. Je ziet ook dat de organisatie die wij neerzetten in de Europe Play-offs heel sterk is."