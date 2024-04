Deze JPL-coach zou volgens Franse media bij Gent, Antwerp en Club op het lijstje staan en... hij spuit zelf mist over toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Oscar Garcia sleepte OH Leuven dit seizoen uit het degradatiemoeras waarin ze verzeild waren geraakt. Dat duurde wel tot de laatste speeldag van de reguliere competitie, maar toch maakte de Spaanse coach indruk. In die mate dat drie Belgische topteams aan hem gelinkt worden.

Franse media hadden immers bericht dat zowel Antwerp, als Gent als Club Brugge hem op hun lijstje hadden staan. Tot dusver zijn dat enkel geruchten, maar de reactie van Garcia na de match tegen STVV laat wel zien dat hij denkt aan een vertrek.

Opvallend genoeg begon hij zelf over zijn toekomst op de persconferentie. "Of ik nu blijf of vertrek, ik probeer het team nog te verbeteren," verraste hij de aanwezige pers.

"We zijn bij OHL aan het doen wat we wilden doen. Kijk maar hoe de jonge spelers verbeterd zijn. Individuele verbetering van spelers draagt bij aan het verbeteren van het team, dat is mijn idee", noteerde Het Nieuwsblad.

Druk zetten

De vraag kwam dan ook concreet of hij aan vertrekken denkt. "Dat weet je nooit," antwoordt hij mysterieus. "Als ik nu alle wedstrijden verlies, willen ze mij misschien niet eens meer. Het is niet te voorspellen."

Garcia zijn uitspraken kunnen echter ook gekaderd worden. Hij wil druk op het Leuvense bestuur zetten om de versterkingen te krijgen die hij wil en om een financieel beter voorstel te krijgen. In januari werden geen van zijn transferwensen ingewilligd.