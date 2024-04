Opvallend: amateurclub beëindigt samenwerking met Anderlecht ... om doodleuk met Club Brugge in zee te gaan

Om het onderste uit de kan te halen op het hoogste niveau sluiten Anderlecht en Club Brugge ook samenwerkingen in de lagere reeksen. Soms zijn het ook op dat vlak concurrenten.

KSV Oudenaarde, de nummer 8 uit Tweede Afdeling A, pakte met opvallend nieuws uit op zijn webstek. "Voor aanvang van de laatste thuiswedstrijd raakte bekend dat Club NXT voor de komende 3 jaar een samenwerking aan gaat met KSVO", staat te lezen in een nieuwsbericht op de site van de Oost-Vlaamse amateurclub.

Opvallend, omdat het al een samenwerking lopen had met RSC Anderlecht. Mogelijk is Club zo zelfs het potentieel van een partnership met Oudenaarde gaan inzien. In elk geval komt de samenwerking tussen Oudenaarde en Anderlecht nu wel tot een einde. Oudenaarde zoekt het voortaan iets dichter bij huis.

Ergens is het dus wel logisch en bij de samenwerkingen tussen profclubs en amateurclubs is er wellicht heel wat beweging. Toch is het opmerkelijk om eerst in zee te gaan met Anderlecht en dan met Club Brugge. De eerste ploeg van RSCA speelde in het begin van het seizoen nog zijn eerste vriendschappelijke partij in Oudenaarde.

Misschien dat ze er bij Anderlecht niet rouwig om zijn dat de wegen scheiden. Tijdens diezelfde wedstrijd (0-5) werd schade aangebracht aan de spelersbus van Anderlecht. Met een sleutel werden krassen gemaakt op de bus, de daders werden achteraf gevat.